陸委會諮委會議：李明哲可能不是最後案例

陸委會日前舉行諮詢委員會議，與會諮委認為，未來境外NGO團體在中國，勢必面臨更多不確定性，李明哲可能不是最後的案例，政府應有較長遠的因應與規劃。圖為台灣NGO團體日前正式組成「李明哲救援大隊」。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-08-29 16:11

〔記者林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲赴中國遭逮捕，陸委會日前舉行諮詢委員會議，與會諮委認為，中國政府對於NGO管制強化，未來境外NGO團體在中國交流，勢必面臨更多不確定性，李明哲可能不是最後的案例，政府應有較長遠的因應與規劃。

陸委會日前舉行諮詢委員會議，討論李明哲一案中，台灣NGO團體從事兩岸交流的挑戰，與會學者報告指出，李明哲案發生迄今，關於其遭關押地點、健康情況，及偵訊期間當事人相關權利保障等問題，到現在外界都不清楚；這事件對台灣NGO在中國從事交流活動，造成很大衝擊。

學者指出，中方「境外非政府組織境內活動管理法」於今年1月實施後，任何境外NGO組織工作者均須經過合法登記獲得中方許可後，始得在其境內活動，且中方早在成立國家安全委員會後，已經逐步加強對境外NGO的控管，這使得境外NGO團體在中國進行交流活動時，面臨更多的不確定性及風險。

有與會諮委認為，李明哲家屬強調人權及拒絕私了的主張，應是中方第一次遭遇此種家屬的回應方式，使得本案具有其獨特性；部分諮委建議，面對中方強勢態度，我方應採取較為沉穩作為，更有技巧的處理應對，且李明哲可能不是最後的案例，未來仍有可能會有其他案件再發生，政府對此應有較長遠的因應與規劃。

部分與會諮委也指出，台灣NGO非常多元且具有活力，是我方在進行兩岸交流時的優勢；但目前中方對境外NGO在中國活動的監控程度加強，除了慈善救援、扶貧、社區營造等NGO活動較能接受外，從事其他活動風險相對較高，中方近年國安法網絡已經形成，未來可能仍會嚴格執行，對此台灣NGO應提高警覺並加強合作，共同面對因應這樣的情勢。

與會委員也提醒，李明哲案突顯兩岸彼此對民主、自由存在很大差距，建議政府應統整目前台灣NGO赴中交流面臨的問題及風險，並定期告知NGO團體相關訊息；政府應更重視兩岸社會面的交流，在兩岸三通後，兩岸社會交流已擴及至民間團體及個人，政府於相關政策及規範上，也要做好因應，讓兩岸社會面的交流更有序進行；此外，政府也要透過適當方式，提醒國人赴中交流的風險及應注意的事項。