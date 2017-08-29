小英沾光世大運又收割柯P？他舉證回嗆這些人被推爆

蔡英文被部分民眾批評「沾光」，收割柯文哲功勞。（資料照，後製圖）

2017-08-29 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣選手在世大運比賽優異，總統府昨天表示，將於31日在凱道舉辦慶功遊行，總統蔡英文卻被部分民眾批評「沾光、收割」；一名鄉民整理多則新聞「證明」，蔡不但沒有扯後腿，還親自參加幫忙，質疑有人在挑撥離間。

「從2016蔡英文當選以來，到底哪裡有扯過柯的後腿啊？」一名鄉民在PTT八卦版發文，指出隨便用關鍵字搜尋，會發現蔡、柯在世大運這塊上，互動一直良好，「基本上很少有中央扯北市後腿的情形發生」。

鄉民也舉出多則新聞，包括體育署補助學生進場看世大運、在世大運前，柯文哲曾邀請蔡英文視察世大運網球場、蔡英文親自督軍世大運災防演習等。

鄉民表示，從過往的新聞看來，蔡英文沒有扯後腿，很多時候還親自參與、幫忙，卻被柯粉說收割，這也讓他質疑「很多五毛跟9.2根本就假著柯粉的名義，來挑撥蔡柯」。

其他鄉民見狀後也熱烈討論，「一堆柯粉真的造神臉不紅氣不喘」、「跟這些人認真就輸了 但問題是這種人帶風向很厲害」、「我是理性柯粉 推這篇」、「蔡和中央這次也是很幫忙」；也有人認為，「蔡英文本人 互動沒問題 都是底下在胡亂搞 爭權奪利」。

我國選手屢傳得獎佳績，圖為世大運女籃拿下銅牌，球員在場上慶祝歡呼。（資料照，記者王藝菘攝）