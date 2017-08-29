如果是郝龍斌辦世大運？ 網友列出可能出現的5種情形

2017世大運聖火傳遞，17日由市長柯文哲跑最後一棒將聖火帶進世大運主場館，並在毛公鼎駐火。（資料照，記者方賓照攝）

2017-08-29 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕世大運進入尾聲，許多國際媒體及外國選手對於此次的國際賽事給予好評，有網友於PTT發文，分析「如果今天還是國民黨的郝龍斌當市長，會如何辦世大運」，引來不少網友推文「好有畫面啊」、「太專業了」。

有1名網友PO文指出，「如果世大運是給國民黨辦，鄉民還會這麼關心嗎？」，並條列出如果是郝龍斌辦世大運會出現的5大情形：

1.世大運會出現歡樂剪綵大巨蛋，順便幫遠雄多加好幾千坪的賣場跟酒店式公寓。

2.游泳池如果蓋錯，那麼郝龍斌會再瘋狂追加預算，多花20億也很常見。

3.除了自己頒獎外，讓所有國民黨籍市長、議員候選人也一起頒獎，然後跟奪牌選手合照，你就會看到王鴻薇、徐弘庭、連勝文跟鄭兆村合照，連勝文還會說他以前也練過標槍之類的。

4.閉幕式郝龍斌一定身邊都站滿國民黨候選人，安排一個交棒的儀式，由郝龍斌交棒給連勝文，牽著連勝文的手喊加油。

5.郝龍斌會說選手奪牌他也有功勞。

這名網友於文末嘲諷，「這樣的世大運，你還會關心嗎？選手奪牌是他的努力跟訓練團隊的貢獻，請郝龍斌不要沾光好嗎？」

此文引來網友推文，「還有第6點，民眾帶國旗進場，被工作人員跟保全沒收或驅逐」、「拿國旗會被警察扯下來上銬」、「這篇文怎麼會有畫面」、「真有畫面，令人想吐」、「蓋游泳池要切成數個部分，分別給各個立委樁腳來蓋」、「郝龍斌不要臉」。