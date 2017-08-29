新北107年總預算1652.42億 成長5.71％

2017-08-29 12:45

〔記者何玉華／新北報導〕新北市107年度總預算案出爐，歲入1500.25 億元，較上年度增加101.92億元，增幅7.29%；歲出核列1652.42億元，較上年度增加89.25億元，成長5.71%，歲入歲出差短152.17億元，連同債務償還958.00億元，須融資調度1110.17億元彌平。

新北市政府市政會議今（29）日審議通過107年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，近期將函送新北市議會審議。

107年度總預算歲入1500.25億元，較上年度增加101.92億元，增幅7.29%，主要是因為平均地權基金賸餘繳庫30.4億元、市有不動產作價收入增加25億元、補助及協助收入增加18.45億元、稅課收入增加17.94 億元、都市更新基金賸餘繳庫4億元。

歲出1652.42億元，較上年度增加89.25億元，成長5.71%，增加部分包括捷運工程局補助與撥充軌道建設發展基金增加53.08億元、新增投資新北大眾捷運公司3億元、工務局以市有不動產作價撥充公共建設用地基金增加25億元、水利局新增中央補助辦理前瞻基礎建設計畫─縣市管河川及區域排水整體改善計畫─下水道及其他排水經費6.12億元。

主計處指出，歲入歲出差短152.17億元，較上年度減少12.67億元，降幅7.69%，連同債務償還958億元，尚須融資調度1110.17億元。