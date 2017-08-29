減少文言文比例 馬英九批開時代倒車

2017-08-29 12:40

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今在臉書上發文，以回顧母親秦厚修教他讀古文為起頭，認為台灣要做「中華文化的領航者」，古文與詩詞是中華文化最寶貴的資產，馬批評，若要減少文言文的比例，是開時代的倒車。

馬英九以「古文與慈母」為題在臉書發文，他表示，日前在報上讀到作家余光中的文章「免繳遺產稅的現金」，心中百感交集，想起3年前，其母秦厚修以94歲高齡辭世。在住院期間，他幾乎每天探病陪聊天，回憶母子結緣64年的溫馨點滴。

馬英九表示，民國46年，其母在剛成立的石門水庫建設委員會找到一份統計專員的工作，隻身離開台北的家赴桃園龍潭就職。他當時不到7歲，陪她住在單身宿舍，並轉學到三坑國小（今石門國小）二年級就讀，每兩週回台北一次。

馬英九說，那時台灣還沒有電視，更沒有電腦，在家只能聽收音機的廣播與籃球轉播。秦厚修每晚教他讀古文，從春秋的「鄭伯克段於鄢」，到唐文的「桃花源記」、「滕王閣序」、加上唐詩三百首。先講解，再朗讀背誦，最後抄寫一遍；馬強調，那段往事的圖像記憶，令他終生難忘。

馬英九指出，3年前他去探病時想到這段經過，就提議跟母親比賽背誦「桃花源記」，秦背得又快又好，有時還得靠她提詞，結果是秦贏了，笑得開懷，彷彿回到當年燈下課子的場景，馬說：「我想，這是媽媽過世前最開心的事。」

馬英九表示，他的爸媽小時候都先讀過幾年私塾才進小學，國學底子不錯，書法也好。母親要他背誦古文，父親要我從小練寫毛筆字，這就是中華民族家庭教育的重要傳承，也讓我一生受用不盡。

馬強調，他一向主張，台灣在國際社會要做「中華文化的領航者」，古文與詩詞，就是中華文化最寶貴的資產，誠如余光中所言，「文言文是幾千年中華文化的載體」，「當大陸、港澳、星馬乃至世界各地，都在重視中華文史的今天，我們反而要減少文言文的比例，難道要開時代的倒車嗎？」