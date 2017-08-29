台灣參與國際議題 辦亞洲民主論壇共10國與會

2017-08-29 12:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨將與台灣環境保護聯盟舉辦「2017亞洲民主論壇-環境、能源與永續發展」，民進黨副秘書長卓榮泰表示，民進黨在8月舉辦亞洲自由民主聯盟（CALD）女權高峰會後，9月又跟環盟合辦亞洲論壇，這次包括台灣有10個國家、19個不同領域的NGO團體和學者與會，希望能夠積極推銷台灣走入國際。環盟創會會長施信民表示，環盟未來將會建立合作平台，跟各國做更全面交流。

民進黨今天與環保聯盟召開記者會，卓榮泰表示，聯合國在2015年通過「永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），這次邀請亞洲臨近國家，希望大家來台灣，探討更好的永續發展模式，共有10個國家，19個不同領域的NGO團體、智庫進行論壇。

卓榮泰說，台灣的國際處境很獨特，但台灣從來就不曾放棄自己的國際責任，台灣的再生能源比例預計2025年要達到20％，在此同時，政府也會致力於讓水、電環境不匱乏。

環盟創會會長、總統府國策顧問施信民表示，1年前提出舉辦跟亞洲國家相關的環境論壇時，民進黨就表達支持之意，希望借這次活動，促進台灣與東南亞、日韓的互動。

施信民說，過去台灣在政府層次維持跟東南亞交流、經貿也很多互動，但民間團體的互動比較少，如何建立各國合作平台，是環盟未來注重的發展方向，希望跟東南亞國家互動時，不是只注重經貿，而是做更全面的交流，善盡台灣做亞洲一份子的責任。

民進黨發言人吳沛憶表示，9/2（六）到9/3（日）邀請來自日本、南韓、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼、泰國、緬甸和柬埔寨等國的環境NGO、智庫與學者，討論各類環境議題，包括再生能源、氣候變遷、反水壩等。她也透露，大學時就曾經參與環盟活動，當時有裸體反核，不過她沒有勇氣參加，所以只做活動的幕後行政工作。

環盟學術委員楊聰榮表示，東北亞場次是關於環境政策和能源政策；東南亞部分則是著重在環保團體的運動。例如有來自緬甸的反森林砍伐團體、印尼的反燃煤團體、馬來西亞講者會談談雨林保護、越南的團體則是結合工人、公民運動，要求政府保護樹木。

台灣環境保護聯盟會長劉俊秀說，這次跟民進黨一起辦論壇，第一主要和國際建立起除了非核外的環境議題聯繫；第二，各國發展不太一樣，每個國家的團體需要交換在環境運動的經驗，知道台灣碰到什麼困難、怎樣解決，也把台灣經驗告訴其他國家的團體；這次論壇非常有意義，等於是環境議題的國際連結。尤其現在氣候變遷需要國際通力合作。