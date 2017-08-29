自有財源近5年最低 苗縣審計室：加強開源節流

苗栗縣議會第18屆第15、16次臨時會今天開議，苗栗縣審計室官員簡報105年度苗栗縣總決算審核報告，籲苗縣府加強開源節流。（記者張勳騰攝）

2017-08-29 12:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會第18屆第15、16次臨時會今天開議，苗栗縣審計室簡報105年度苗栗縣總決算審核報告，指出苗栗縣政府總決算雖18年首次出現賸餘，惟自籌財源收入近5年來最低，公共債務未償餘額降幅有限，公款延宕支付情形仍然嚴重，亟待加強開源節流，以提升減債成效。

苗栗縣政府主計處長陳榮貴回應，自籌財源收入近5年來最低，主要是苗栗縣府土地處分得差不多，以及經常性稅收成長幅度不高，尤其土地增值稅下降，影響最大，未來會持續苗栗高鐵專區土地標售，來增加縣庫收入。

苗栗縣審計室報告指出，苗栗縣至去年底，1年以上及未滿1年公共債務未償餘額合計389.5億，債務比率仍分別高達72.2％及81.13％，遠超逾公共債務法規定50％及30％之債限。此外，歲出預算仍有社會福利支出及共同性費用編列超逾標準情事，猶待檢討調降，以控減歲出規模。

審計室也指出，苗栗縣政府推動多項重大促參建設，其中不乏是民生議題攸關之重大投資案，迭有終止契約情形，如苗栗遠雄醫療園區及客家桃花園計畫案等，不僅有負民眾期望，亦折損政府形象。

審計室建議苗縣府未來應建立專家諮詢、審議機制，事前審慎進行合法性、可行性評估，確立正當性基礎，避免簽約後遭致圖利財團非議；同時透過公民參與及民意調查，廣徵各方意見，使民間參與公共建設貼近民眾需求。