立院不斷電表決 他批兩黨「無腦杯葛、蠻幹表決」

徐永明於臉書分享立法院表決現場畫面，呼籲兩大黨理性溝通。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-08-29 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕立法院本會期第三次臨時會昨處理「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，繼續上演表決大戰，而民進黨提案延長開會時間，直至將「前瞻預算案」及「國體法修正草案」審議才宣告結束，等於進行了24小時的不斷電表決，時代力量立委徐永明於臉書分享立法院表決現場畫面，呼籲兩大黨理性溝通，別再無腦杯葛及蠻幹進行立院馬拉松表決。

徐永明表示，立法院針對《前瞻預算》議事程序進行協商，但兩大黨仍無共識而宣告協商破局，立法院又展開24小時不斷電的「馬拉松表決」，強調時代力量的立場很清楚，前瞻預算的審查要遵守議事規則，並針對預算提案進行實質審查。

徐接著指出，無論是馬拉松表決，或是拿砍了無數棵樹木印成的「闌尾預算提案」來拍桌杯葛，都無助於監督行政部門，「時代力量懇請兩大黨理性溝通，別再蠻幹表決以及無腦杯葛，否則持續無意義的馬拉松表決，恐怕將再次累壞無辜的議事人員」，而《國體法》的審查仍遙遙無期，831的世大運台灣英雄大遊行，立院若無法將三讀通過的《國體法》作為選手們為國爭光的禮物，實在令人感到汗顏。

網友在底下留言，「國民黨與中國巨嬰一樣，要不到就耍賴，長不大的一族」、「金剛經可以這樣送當法案也夠好笑了」、「35包藍色的廢棄物，環保局還不趕快來載走」。

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