悲嘆「國會已死」 國民黨團怒告蘇嘉全、蔡其昌

2017-08-29 10:57

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院近日處理前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，國民黨團召開記者會怒控「民主已死」、「國會已死」。黨團書記長林為洲表示，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌違法表決，且違反議事中立原則，他們將向台北地檢署提出瀆職告訴。

蘇嘉全受訪表示，一切都按議事規則進行，無論是大法官會議之解釋，或是前立法院議事處長、現任考試委員周萬來的著作所提可引用的相關規範，全都遵照議事規則，國民黨團要提告是其自由，他予以尊重。

黨團總召林德福指出，民進黨為了通過前瞻計畫預算，竟扭曲「立法院職權行使法」、「預算法」等精神及原則，逕自以包裹式表決來操作，如此可說是閹割所有立委的提案等權利，創造惡例，如此違法表決的院長，讓全民及所有的在野黨立委都看不下去。

立委賴士葆表示，立委與院長、副院長關係非長官與部屬，他們提出權宜問題，院長豈能自行判斷不算，且法律規定應朗讀立委提案，並分批、分次討論，最後卻都跳過，蘇嘉全近期行事顯示國會已死、民主已死，已成台灣獨裁化的歷史罪人，更將總統蔡英文希特勒化。

國民黨團委任律師顏永青指出，蘇嘉全以一事不二議理由來正當化其主張，但就法律於本案的認知，國民黨等在野黨提出的議案，是提出不同金額來刪除減列，或以不同款項目節來提，屬於不同提案，以一事不二議為由阻擋表決，違法相關法律規定及程序。

（更新時間：11:14分）