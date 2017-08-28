前瞻預算協商三度破局 立院24小時不斷電表決

立法院本會期第三次臨會院會28日繼續處理「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，藍綠立委不時爭吵衝突，但在會議空檔，不分黨派都在關心世大運台灣選手表現，在螢幕前觀看賽事。（記者羅沛德攝）

2017-08-28 22:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會院會今繼續處理「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，為讓議事加速推進，民進黨團今讓步三度提條件與國民黨團溝通，但三次協商都破局。前瞻預算案將繼續上演表決大戰，24小時不斷電開會。

據悉，民進黨團今三度與國民黨團溝通。首次，民進黨團表明願讓國民黨團刪減預算數100億元以下，但國民黨團堅持要刪減200億元，雙方未有交集。

民進黨團傍晚二度與國民黨溝通，加碼提3項條件，包括同意國民黨團主張，軌道建設第一期預算砍8億元，但可用第二預備金支應；國民黨團預算刪減數要縮減至100億元以下；民進黨團100項提案、國民黨團10421項提案，分別縮減至1案及40案。但國民黨團經內部溝通，仍不同意。

立法院長蘇嘉全晚間再就前瞻預算案召集朝野協商，民進黨團再提預算刪減數100億元；各黨團就前瞻八項建設發言並表決；國民黨團提案數縮減至50案，院會就51案進行表決，最後金額將會照民進黨團減列數，總共只刪除18億元。最後國民黨仍不同意而破局。

朝野協商破局後，臨時會院會繼續開會，並表決通過民進黨團提案，後續預算案審議程序「依款項及提案次序處理」，意味處理完委員會保留的118項提案後，將依照各黨團提案順序，先處理民進黨團100項提案，不會處理國民黨上萬項提案。

國民黨團立委對此強烈不滿，高舉「國會已死、民主已死」標語，高喊「違法包裹表決、債留子孫」抗議。

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