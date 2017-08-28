涂醒哲率團台中取經 參訪柳川與福田水資中心

2017-08-28 21:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市被CNN譽為全台最宜居城市，人口更於今年7月底超越高雄，成為全台第二大城，嘉義市長涂醒哲今天特別率團到台中取經，參訪柳川與福田水資中心，期待將台中成功經驗帶回嘉義，展開各項汙水整治建設，造福市民。

水利建設為城市發展不可或缺的一環，台中市政府水利局藉由「低衝擊開發」，在兼顧水質與防汛下，推動柳川景觀營造工程，景觀媲美韓國清溪川，成為全國民眾拍照打卡聖地。

涂醒哲今天特別率領市府團隊及嘉義市各區里長，實地走訪柳川景觀設備及福田水資中心淨水廠、放留池及供社區民眾使用的籃球場等公共設施。

涂醒哲對柳川景觀優美、河內魚兒成群表示驚艷，由於嘉義市正準備展開各項汙水處理工程，盼將台中成功經驗帶回嘉義，推動用戶接管數成長，妥善處理民生汙水問題。

台中市水利局長周廷彰表示，福田水資中心為全台第三大、台中第一大的水資中心，處理全台中轄區將近80%的民生汙水，園區內更充分利用廠區頂部空間設置太陽能發電，讓資源循環再生。針對工業用水問題，市府正推動再生水示範計畫，日前已獲行政院核定通過，正式進入規劃設計階段，預計112年完工，未來每日可供應13萬噸再生水給台中港工業專區使用，供應量全國最大，可協助工業區度過旱季的缺水危機。

  • 嘉義市長涂醒哲參訪福田水資中心。（台中市水利局提供）

    嘉義市長涂醒哲參訪福田水資中心。（台中市水利局提供）

  • 台中市水利局長周廷彰為嘉義市長涂醒哲介紹訪福田水資中心園區設備規劃等。（台中市水利局提供）

    台中市水利局長周廷彰為嘉義市長涂醒哲介紹訪福田水資中心園區設備規劃等。（台中市水利局提供）

  • 台中市水利局長周廷彰為嘉義市長涂醒哲率領的參訪團簡報台中市的汙水建設。（台中市水利局提供）

    台中市水利局長周廷彰為嘉義市長涂醒哲率領的參訪團簡報台中市的汙水建設。（台中市水利局提供）

  • 嘉義市長涂醒哲率當地里長走訪柳川的景觀設施。（台中市水利局提供）

    嘉義市長涂醒哲率當地里長走訪柳川的景觀設施。（台中市水利局提供）

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