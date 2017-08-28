涂醒哲率團台中取經 參訪柳川與福田水資中心

2017-08-28 21:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市被CNN譽為全台最宜居城市，人口更於今年7月底超越高雄，成為全台第二大城，嘉義市長涂醒哲今天特別率團到台中取經，參訪柳川與福田水資中心，期待將台中成功經驗帶回嘉義，展開各項汙水整治建設，造福市民。

水利建設為城市發展不可或缺的一環，台中市政府水利局藉由「低衝擊開發」，在兼顧水質與防汛下，推動柳川景觀營造工程，景觀媲美韓國清溪川，成為全國民眾拍照打卡聖地。

涂醒哲今天特別率領市府團隊及嘉義市各區里長，實地走訪柳川景觀設備及福田水資中心淨水廠、放留池及供社區民眾使用的籃球場等公共設施。

涂醒哲對柳川景觀優美、河內魚兒成群表示驚艷，由於嘉義市正準備展開各項汙水處理工程，盼將台中成功經驗帶回嘉義，推動用戶接管數成長，妥善處理民生汙水問題。

台中市水利局長周廷彰表示，福田水資中心為全台第三大、台中第一大的水資中心，處理全台中轄區將近80%的民生汙水，園區內更充分利用廠區頂部空間設置太陽能發電，讓資源循環再生。針對工業用水問題，市府正推動再生水示範計畫，日前已獲行政院核定通過，正式進入規劃設計階段，預計112年完工，未來每日可供應13萬噸再生水給台中港工業專區使用，供應量全國最大，可協助工業區度過旱季的缺水危機。