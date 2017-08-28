黨內提名喬不定 民進黨宜縣黨部主委傳請假3個月

2017-08-28 20:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長人選尚未抵定，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財又丟出震撼彈，傳出9月1日起請假3個月，林進財表示，「還在考慮，還在考慮」，因為身體不太舒服，還要評估自己的身體狀況是否可以繼續留任。

民進黨宜蘭縣黨部日前才向中央極力爭取，提出「宜蘭專案」，希望由縣黨部辦理縣長提名協調作業，盡早產生提名人選，但是卻傳出主委林進財9月起要請假3個月的消息，代理主委由誰接任，變成民進黨內宜蘭縣長提名的前哨戰。

外傳林進財屬意由宜蘭縣黨部執行委員吳和信擔任代理主委一職，林進財說，如果他真的請假的話，依照規定可以指定代理人，不用經過執行委員會就可以直接指派，但是他目前還沒有做出決定，而吳和信是執行委員中最高票當選的，的確是考慮的人選之一。

但是據了解，吳和信與有意參選宜蘭縣長的立委陳歐珀關係密切，如果接任代理主委，黨內人士也都紛紛表示有失公正，對此林進財說，不會吧，代理主委本來就要公平公正，黨務本來就要中立，沒有那個問題。

林進財去年當選黨部主委時曾說過，第2屆主委任期最重要任務，是明年完成宜蘭縣五合一選舉黨內提名，協助黨籍候選人打贏選戰，但是現在林進財選在關鍵時刻請假，讓黨內人士也相當擔心會影響士氣與選舉布局。

林進財說，時間到了自然會產生候選人，別人也可以處理不一定是他，而且縣長提名權本來就在中央黨部，地方黨部只是協助和整合，協調不成就回到中央按照中央的程序辦理，而代理主委上任後，就是把黨部事務性工作做好，按照一般流程作業即可。

宜蘭縣議會民進黨籍議長陳文昌表示，黨團今天中午才跟林進財開會，請他要以大局為重，不能請假，主委在選舉中，擔任很重要的角色，都需要主委的領導和運作，現在人選都尚未協調出來，還在整合階段，應該把工作做好，以黨為重，犧牲小我。