民間捐文物給博物館可抵稅？林全：先建立具公信力鑑價機制

2017-08-28 20:09

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院今天召開「行政院文化會報」第二次會議，文化部長鄭麗君提出捐贈文物給博物館可以抵稅等建議，行政院長林全會中表示，要請文化部先建立具有公信力的鑑價機制，並研擬可受贈館所，再推動抵稅規劃，以鼓勵民間捐贈文物，充實國家文化藝術典藏。

今天會議是由林全擔任召集人並親自主持，彰顯政府對整體文化施政的重視。

行政院今晚表示，文化會報以促進文化發展，提升國家施政文化思維及協調整合文化資源，強化跨部會合作為宗旨，會報委員邀請國內文化界人士及相關機關首長擔任。本次會議計有「擴大影視產業投融資，健全生態系」、「重建臺灣藝術史計畫」等報告案。

林全表示，健全影視生態與重建台灣藝術史都是重要文化議題，文化部透過文化會報所設的專案小組機制，持續與中央各部會、地方政府進行溝通協調，目前已有初步成果。未來也請各相關機關單位，持續關注各項文化議題，共同推動我國文化施政。

文化部表示，由於台灣具有豐富的在地素材及故事，透過影視產業的型塑及露出，將可承載豐富的文化意義並具備商業價值，因此將強化人才培育、健全影視軟硬體產製環境、完善影視投融資及補助資金媒合平台、增加國際通路輸出等協處機制，以建構本國內容產業的生態系，期提升內容產業的附加價值與創新應用的綜效。

文化部表示，「重建臺灣藝術史計畫」從研究、典藏、數位化與詮釋體系的建構出發，擴充館所能量並建立資源聯盟，再現地方歷史記憶，型塑國家認同與文化情感，累積文化資本與建立當代的、多元的藝術史觀點，從歷史奠基文化的未來發展，呼應蔡總統「厚植文化力，打造臺灣文藝復興新時代」的文化政策方向。

林全在聽取簡報後表示，如何讓台灣文化、藝術內涵提升，進而與國際連結，是未來努力的目標，文化施政與推展不只是單一政府部門的責任，期許各部會透過文化會報的跨部會溝通協調機制，整合轄管資源，積極參與相關計畫，豐富台灣文化。