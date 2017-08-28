中市躍升第二大城 市府揪千人辦桌慶喜事

2017-08-28 18:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中躍升全台人口第2大城，市府10月7日將於豐原體育場席開百桌慶祝，其中90桌開放民眾預定，10桌則贈與社會弱勢。市府新聞局今天舉行記者會造勢，名廚阿基師率領廚師團隊出場介紹設計菜單概念，並搶先看其中的6道菜。

新聞局今天舉辦「第2大城慶祝活動記者會」，市長林佳龍由新聞局長卓冠廷等人陪同出席，市議員何敏誠、名廚阿基師團隊、知名藝人許志豪、林喬安等人也到場共襄盛舉；現場並演唱台中知名作曲家呂泉生的作品「阮若打開心內門窗」，氣氛溫馨熱鬧。

林佳龍除介紹活動並邀請大家踴躍參加，也代表市府捐贈10桌餐券給弱勢團體。他說，為慶祝台中成為台灣第2大城市，市府以辦桌方式舉辦大型音樂藝術演唱活動，分享台中作為宜居城市的歡喜心情，並邀請阿基師特製台中料理，運用大甲芋頭等在地食材入菜。

阿基師表示，此次菜餚全數運用在地蔬菜，輔以主廚們多年專業技術的累積，把菜色昇華到最棒的滋味；此外，這次也特別以花入菜，感謝花農在無毒環境中培育花朵，讓民眾在用菜時，除擁有色澤堆疊的豐富視覺感受外，也吃得更安心、口感更加舒服。

新聞局表示，10月7日舉辦的慶祝活動，除了五星級辦桌外，當晚也將同步舉辦免費演唱會，邀請與台中頗具淵緣的藝人玖壹壹、沈文程、林喬安等人站台演唱老歌新曲，並透過珍貴的台中歷史影像，帶領民眾回顧台中市百年來的古典風華和創新風貌。

新聞局強調，｢千人辦桌｣活動每桌價格為3999元，其中90桌將在9月11日至13日開放民眾網路預約報名，再經由電腦抽出90位幸運民眾，活動網站並將於9月11日同步上線。