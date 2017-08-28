執行署將查封 國民黨北市不動產就有3.5億元

2017-08-28 16:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨遭行政院黨產會追徵8.6億餘元，且8月25日期限到期仍拒繳款一事，法務部行政執行署今表示，將去函黨產會確認意見後，再決定是否查封，並以台北市為優先查封地段。對此，黨產會發言人施錦芳表示，目前國民黨名下不動產，單算土地公告現值計已達20多億元，屬行政執行署台北分屬部分，已達3.5億元均屬可執行標的。

台北分署主任行政執行官鍾志正今表示，雖然黨產會認定美金公債不能清償，但為使書狀等程序完備，會以公函詢問黨產會對清償計劃以美金公債抵銷意見，須等黨產會回覆，再決定後續程序，目前應該還不會有查封動作。

鍾志正也說，初步調查國民黨在全台各地均有不動產，若查封不動產，將以台北分署轄區的台北巿為優先查封地段，若不足8.6億元，會矚託其他分署進行查封其他地段，再進行後續鑑價及拍賣程序。

施錦芳表示，美金債券是國民政府在中國的債務，「兩岸人民關係條例」規定很清楚，要等兩岸統一才能兌現，目前美金債券沒有流通價值，根本沒有辦法來做為行政執行的標的。

施錦芳說，至於中投及欣裕台的股權，黨產會也已做出處分，命國民黨將所持有中投及欣裕台股權移轉為國有，這部分法院並沒有停止執行，自然不可能以中投、欣裕台的股權，或未發放之股息去抵繳追徵的金額，否則就是重覆執行。

施錦芳強調，黨產會已於上星期正式去函說明，如果執行署還有疑問本會會盡快了解函復，希望有助執行業務進行。