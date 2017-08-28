嗆最大聲、逃最快！ 劉亞平七夕與「豬隊友」ㄘㄟˋ了

監督年金改革行動聯盟今天起走入歷史！事逢8月28日七夕情人節，劉亞平憤慨的表示「我們分手」！（記者吳柏緯攝）

2017-08-28 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕監督年金改革行動聯盟今天起走入歷史！其中全國教育產業總工會秘書長劉亞平批評李來希，不敢承擔責任，「只會造神、募款、割稻尾，嗆最大聲、逃最快」。劉亞平甚至指出，2月14日情人節，還在抗爭、遊說階段，李來希就堅持要募款，因此情人節他就跟李來希翻臉，今天8月28日七夕情人節「我們倆分手」，從此李來希的所作所為與全教產無關。最後他也暗諷李來希是「豬隊友」，這一句成了另類的分手感言。

綜合媒體報導，監督年金改革行動聯盟召集人、全國教育產業總工會理事長黃耀南今日上午宣布，聯盟的階段性任務結束，全國教育產業總工會（簡稱全教產）在監督年金改革行動聯盟解散後，終止彼此的權利義務關係，並指出今後的所有以監督聯盟之名義的行動，皆與原監督聯盟沒有任何關係，更與全國教育產業總工會及轄下各地方工會毫無瓜葛。

劉亞平也憤慨的指出，李來希多次違反監督聯盟決議，包括募款、上節目、刪除召集人在聯盟臉書權限、屢次發表暴衝式言論，造成軍公教形象受損，甚至與李來希切割，批評李來希在號召群眾到世大運抗爭後不敢承擔責任，還把其他人拖下水，讓「年金改革」議題不被社會認同！

黃耀南表示，雖然聯盟解散，但仍會持續為監督年金改革相關議題努力，其將藉由法律救濟程序，甚至透過釋憲，確保大家的權益。