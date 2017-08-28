「只會造神募款割稻尾」劉亞平暗諷李來希豬隊友

劉亞平（左）暗諷李來希：「抗爭不怕神隊手，只怕豬隊友。」更直指李來希「只會造神、募款、割稻尾，嗆最大聲、酸最快」。（記者吳柏緯攝）

2017-08-28 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕「監督年金改革行動聯盟」今解散，象徵全國教育產業總工會和公務人員協會決裂，主要成員之一的全教產秘書長劉亞平今日在記者會暗諷李來希：「抗爭不怕神對手，只怕豬隊友。」

綜合媒體報導，劉亞平指出，819世大運開幕抗議時，當初是由李來希發起，但事後要究責時他卻說「我不在現場」，事前嗆最大聲，事後卻跑的最快；事前開會曾決議不要上節目以免讓議題失焦，李來希卻不遵守內部決議，為了通告費一直上節目，這也讓劉亞平暗諷：「從事社會運動18年，不怕神對手，只怕豬隊友。」

黃耀南則提到，自今年2月15日起，雙方因意見不合導致自己與劉亞平被拔除臉書管理員資格，直到今日仍無法回復管理員身份，當有急迫性公告時，無法及時發布，還要求助於其他管理員，讓組織無法有效運作。劉亞平也批評李來希，直指監督聯盟臉書成為李來希的一言堂，「只會造神、募款、割稻尾，嗆最大聲、酸最快」。

劉亞平也稱，819抗議行動並不是監督聯盟所發起，但李來希先前嗆聲世大運閉幕式還要再抗議，由於怕李來希喊了一堆又掛在全教產或監督聯盟身上，所以先切割，希望大家不要再用李來希代表軍公教。