衛福部長訪桃市衛局 鄭文燦提長照、反毒計畫

衛福部長陳時中今天前往桃園市衛生局訪視，鄭文燦提出長照、反毒的配合計畫。（桃園市政府提供）

2017-08-28 15:29

［記者陳昀／桃園報導］衛福部長陳時中今天前往桃園市衛生局訪視，會後市長鄭文燦發新聞稿表示，市府將配合中央推動「長照2.0計畫」，落實地方照護，也已成立毒品危害防制中心，要負起戒治責任，「把吸毒者拉回來」。

鄭文燦指出，長照機構分為A、B、C三等級，目前A、B級主要由衛生局負責推動，C級則研議結合社區關懷據點，讓既有據點升級，也讓長照據點普及化。

鄭文燦表示，衛生局協調醫院設置A級長照服務據點，包含國軍桃園總醫院、榮民總醫院桃園分院等大型醫院，已在院內設置護理之家或長照中心等；而衛福部桃園醫院新屋分院，周邊尚有空間，可在該處辦理新屋的長照計畫。

他說，衛生局也會輔導既有的照顧機構，成為長照服務據點；在原鄉、偏鄉等人口較少地區，會透過巡迴車方式，定時接送至C級據點，發揮照護能量。

另外，鄭文燦指出，市府成立毒品危害防制中心，宣導反毒也落實掃毒，他說，衛政單位應負起戒治責任，不單是把吸毒看成犯罪而已，而要戒治其毒癮，針對個案加以輔導，了解其背後造成吸毒的社會、心理、經濟性原因，各單位配合協助，才有成效。