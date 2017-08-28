查封國民黨不動產 行政執行署首波鎖定這裡

黨產會發言人施錦芳透露，行政執行署決鄧首波查封目標將是台北分署轄下12件不動產，價值約3.5億元。（資料照，記者方賓照攝）

2017-08-28 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨早期以「轉帳撥用」方式無償取得國有房地，被黨產會認定為不當黨產，追徵8.6億，但國民黨拒繳；黨產會發言人施錦芳說：「國民黨不是沒有錢」，光是登記在國民黨名下不動產的公告現值，就高達20多億元，首波查封目標將是台北分署轄下12件不動產，價值約3.5億元。

據《蘋果》報導，黨產會發言人施錦芳下午透露，行政執行署決定先執行台北分署轄下的國民黨不動產，台北分署轄下國民黨不動產有12件，包括北市八德路四段松山區黨部、金門縣黨部等處，公告現值約3.5億元；台北分署主任執行官鍾志正表示，為防當事人以種種方式逃避、阻礙查封，不預先公布每日預定的查封標的，待查封完成後再行通知，「執行前不方便透露標的物」。

國民黨發言人洪孟楷則回應，上午有接到行政執行署的電話，執行署表示將發公文進行後續動作；國民黨則稱若權益受損，將提起法律訴訟。

國民黨因「轉帳撥用」土地案遭黨產會追徵8.6億元，但國民黨拒繳，黨產會將此案移交行政執行署，而上週五（25日）是繳款的期限，國民黨以其持有的1947年第二期美金公債實體債票與零散息票繳付，並稱現值385億元；但行政執行署台北分署認定以這批美金債券抵銷的方案不可行，執行官當場拒收。