李棟樑號召敬軍優惠活動 2千餘家企業15000個門市熱烈響應

軍友社理事長李棟樑（中）日前率團到馬祖高登等離島部隊勞軍。（圖：軍聞社）。

2017-08-28 13:23

〔記者羅添斌／台北報導〕九三軍人節將屆，軍友社今天指出，由軍友社理事長李棟樑發起的企業敬軍優惠活動，今年獲得2千多家企業1萬5000個門市的熱烈響應，軍友社還將邀請榮獲今年國軍楷模榮譽的優秀軍人與家屬到日本旅遊，以實際行動向國軍致敬。

李棟樑也發表對國軍官兵的公開信指出，他自2014年5月接任軍人之友社理事長以來，迄今3年餘，以實際行動參與敬軍慰勞、官兵及家屬急難病困慰問、推展官兵健康休閒旅遊，也藉由軍友社「民敬軍」的公益平台，促進國軍和社會接軌，拉近民眾、企業與國軍的距離，期間走訪三軍基層部隊、高山、偏遠、外離島地區，充分了解與感受官兵弟兄姊妹們離鄉背井、堅守崗位、夙夜匪懈、保家衛國的辛勞。

他說，軍人的志業在戰場，保國衛民、守護家園，三軍將士們奉獻青春歲月不惜犧牲生命，浴血作戰換來國家安全與穩定發展，讓台灣幾十年來國富民安。近幾年來每逢災害鉅變，或台東風災、台南震災，或高雄氣爆、復興空難等重大危安事件，都可以看見國軍在最嚴峻的災區，奮不顧身的救災身影，至今仍深深印在全國同胞的腦海中。

李棟樑表示，軍人之友社長年以來，與國軍官兵休戚與共，如親如誼，更感念國軍袍澤，為保衛國家人民，精實戰訓，戮力奉獻，厥功不居。棟樑擔任理事長至今，最關心的就是提升國軍的榮耀與尊嚴，今年我們持續辦理「企業敬軍」系列活動，正是希望以實際行動，表達工商企業界對國軍的肯定與崇敬。

他表示，在慶祝軍人光榮的日子裡，期望大家在工作崗位上繼續努力，棟樑會戮力匯聚民間力量，持續在企業界為大家加油，軍人之友社永遠是國軍堅強的後盾！