民進黨提案想減少表決次數 藍怒譙「變本加厲」

立法院國民黨團召開記者會，痛批民進黨變本加厲提案減少表決次數，讓國會變成得來速。（記者陳鈺馥攝）

2017-08-28 11:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕不滿民進黨團新提案要減少表決次數，國民黨今早一度佔領立法院院會主席台10分鐘。立法院國民黨團總召林德福事後召開記者會痛批，只要民進黨敢違法不處理國民黨提案，一定會去提告。

國民黨團書記長林為洲也說，國民黨早上會霸佔主席台有兩大原因，是因為看見民進黨有新提案，本來立法院審查預算方式用機關別，一個機關可以表決一次，總共可以表決50次，結果民進黨「變本加厲」，認為表決方式太慢，改要以部會，濃縮為14個提案，只要表決14次。

「厚顏無恥到自打嘴巴都沒關係！」林為洲說，民進黨團之前說他們的提案先送立法院，所以先提案先表決，要以「一事不再議」原則，直接不審國民黨團的提案，現在民進黨自己推翻自己，濃縮提案至14案，那這提案時間排在國民黨後面，「那要先表決國民黨團的吧！」

林為洲指出，不給反對黨討論機會，直接濃縮剩幾條就結束，現在國會只能表決民進黨的案子，國民黨今天才會忍無可忍。

林為洲強調，停電、冷氣不冷、老鼠跑過去，都可以用「權宜問題」，主席就念一念裁示就好，今天院會主席卻說「本次臨時會不再處理權宜問題」，竟然不讓人提權宜問題，「國民黨不得不告他！」

國民黨團副書記長王惠美批評，民進黨無視議事規則，只想一意孤行處理自己的提案，什麼時候立法院竟然變成了得來速，在野黨監督權利都被犧牲。