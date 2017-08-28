監督年金改革聯盟解散 昔日戰友批李來希：不敢承擔

監督聯盟召集人黃耀南（中）今天上午宣布，由於聯盟的階段性任務結束，加上聯盟實質上已經停止運作，因此解散聯盟。（記者吳柏緯攝）

2017-08-28 11:29

〔記者吳柏緯／台北報導〕監督年金改革行動聯盟從今天起走入歷史！監督聯盟召集人黃耀南今天上午宣布，由於聯盟的階段性任務結束，加上聯盟實質上已經停止運作，因此決定以召集人的身分解散聯盟，並於今天正式宣告。

黃耀南指出，監督聯盟並沒有立案，是由60多個關注年金改革的軍公教勞團體組成，並以聯盟的方式參與活動。由於立法院已在6月底通過公、教退休資遣撫恤條例等相關的年改法案，因此年金改革議題在6月算是階段性結束了。

此外，黃耀南也無奈表示，聯盟的執行委員會與決策小組會議都被特定參與團體消極抵制，因此討論出的結果大多無法執行，聯盟運作有很大的困難。因此上週經理事會決議解散聯盟。

黃耀南表示，雖然聯盟解散，但仍會持續監督年金改革相關議題，後續將由各職系各團體進入法律救濟程序，期待透過釋憲程序，確保大家的權益。

目前聯盟的捐款結餘大約還有150萬元，黃耀南說明，由於是以聯盟的名義募款，因此從今天起就會凍結，和律師討論過後會到法院提存。

外界認為819世大運開幕式脫序的行為，是壓垮聯盟的最後一根稻草。全國教育產業總工會秘書長劉亞平憤憤不平的表示，李來希多次違反監督聯盟決議，包括募款、上節目、刪除召集人在聯盟臉書權限、屢次發表暴衝式言論，造成軍公教形象受損。

劉亞平更批評李來希，號召群眾到世大運抗爭後又黃金切割，不敢承擔責任，卻把其他人拖下水，使「年金改革」議題不被社會認同。