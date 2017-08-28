聲援世大運工作人員 蔡明翰：公務員不要被特定團體綁架

台灣公務革新力量聯盟今召開記者會，表示世大運閉幕當天要去幫工作人員加油打氣。（記者陳鈺馥攝）

2017-08-28 11:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反年改團體鬧場世大運開幕，台灣公務革新力量聯盟今召開「公務員不等於反年改」記者會，認為公務員不要被「某些團體」給代言，要能說出自己心聲；警工會成員孫宜斌當場怒嗆，你們都太年輕不敢講，不是反對年金改革，是反對總統蔡英文亂改。

台灣公務革新力量聯盟理事長蔡明翰表示，無論反年改團體是否會到閉幕抗爭，對於遙不可及的年金，基層公務人員更關心公務體系內部論資排輩的文化，這些都妨礙公務機關業務的執行。

蔡明翰指出，不能否認有上萬名公務員花費心血，讓世大運能舉辦起來，但也發生一些令人非常難過的事，世大運不會每年都舉辦，這些勤務公務員都能容忍，但公務體是一些陳年規定，都應有所改革。

蔡明翰說，不管支持或反對年金改革，基層公務人員不要被特定團體所綁架，聯盟將去世大運閉幕式出聲，舉辦「和無聲的工作人員站在一起」活動，一定要反映公務員心聲。

由於台灣公務革新力量聯盟在記者會上，對年改支持與否不願表態，在場的台灣警察工作權益推動協會成員孫宜斌當場怒嗆，「你們都太年輕不敢講！」

孫直言，他是資深警員，以前還被民進黨成員拿石頭砸，並不是反對年改，是反對總統蔡英文亂改，將政府對公務人員的承諾給刪除，怎能刪除18%。