郝龍斌邀功世大運 網友狂打臉直呼：幸好是柯P辦

郝龍斌被起底過去「事蹟」。（資料照，記者張瑞楨攝）

2017-08-28 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在這次世大運的表現相當亮眼，目前為止共奪得17金22銀16銅，前台北市長郝龍斌昨在臉書上邀功，沒想到卻被網友打臉，被起底過去「事蹟」，相較之下網友們仍認為柯文哲辦比較好，直呼：「幸好是柯P辦世大運！」

郝龍斌昨在臉書PO文，指世大運賽事項目，除了國際大學運動總會要求的必辦項目以外，主辦城市可以提報選辦項目，可因應自己國家的運動狀況，來提報具有優勢的賽事項目，當年他就是提報了7項，對台灣選手而言有優勢的選辦項目，包括滑輪溜冰、舉重等，目前為止，有8成的金牌和銀牌都在這7項的選辦項目中。

郝龍斌如此邀功，卻被網友狠狠打臉，網友找出當年郝龍斌為了2009年台北聽障奧運，花了6億元蓋泳池，結果國際規定要10個泳道，他卻蓋8個，最後不能用浪費了這些錢。

在2012年郝龍斌又蓋了一個要給2017世大運用的泳池，沒想到又犯了一樣的錯誤，花了12億蓋了8個水道，離譜的是連跳水高台的高度都不符國際賽事規定，比起規定的10公尺硬是少了一半，最後一樣又因為不符國際規定而不能用。

網友也找出這次柯文哲辦世大運，引進活動式泳游池的新聞，花了60天就將國立體育大學綜合體育館，改裝成游泳池，還大幅節省了經費，賽事結束後還可以拆至其他地點重複使用，規格也符合國際標準。

兩者相比之下，網友認為柯文哲實在太厲害，能扛起這麼多漏洞，直呼：「幸好是柯P辦世大運！好吧，我們感謝郝前市長申請世大運，但也感謝你滾了，幸好沒給你辦，不然真的是國際笑話一則。」