公務員操勞？ 去年申請因公撫卹 逾6成為猝死案

2017-08-27 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄市社會局一名李姓社工疑猝死租屋處，引發各方譁然。根據銓敘部統計，去年共有38件案例申請因公撫卹，其中竟有超過23件為猝死案例，共佔了半數以上。

根據《聯合報》報導，這些猝死案例多在備勤、辦公室、參加專業訓練、擔任講師以及外出送公文等狀態下發生。根據銓敘部統計，近兩年41歲至55歲壯年的在職公務員，在職死亡的比重竟高達七成，死因前三名分別為惡性腫瘤、心臟疾病及自殺。

考試委員何寄澎也為此感到擔憂，認為這些猝死的原因反映出公務員對自己的健康狀況瞭解程度不足，認為這些疾病是有辦法預防的，銓敘部與人事總處應更加重視心理輔導諮商。考試委員李選也建議，銓敘部及行政院人事總處都應要求各中央或地方機關在勤務分派部分都應考量職員健康狀況與疾病控制情形，並且應研議是否考慮提前到卅歲執行體檢等。

但也有公務員坦言，由於政府近年對社會福利政策越來越重視，相關單位的業務量也因此相對增加不少，而不必要的業務卻未檢討減量或刪除，導致基層公務員疲憊不堪。台灣公務革新力量聯盟理事林于凱也質疑認為，公務員在職死亡年輕化的原因在於勞力不均，但礙於「勞基法」禁止公務員組織工會，等同勞資協商的權利遭到剝奪，更沒有申訴的管道。