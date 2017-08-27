世界童軍領袖會議 台灣代表團名稱竟成「China」

世界童軍會議中台灣童軍代表桌子前面的牌子竟不是寫「Taiwan」，而是「Scouts of China」。（圖擷取自臉書「台灣國護照貼紙」粉絲專頁）

2017-08-27 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕第41屆世界童軍領袖會議於亞塞拜然共和國首都巴庫舉行，超過160個會員國出席大會，卻被發現放在台灣童軍代表桌子前面的牌子竟不是寫「Taiwan」，而是「Scouts of China（中國童軍）」，引來網友批評聲浪。

世界童軍領袖會議為世界童軍運動組織的最高權力管理機構，每3年舉辦一次，並在每次會議投票選出次屆主辦國，就各項世界性議題進行討論及表決，我國歷屆均派代表團出席盛會。

臉書「台灣國護照貼紙」粉絲專頁今貼出世界童軍會議粉專截圖，表示「大家看到台灣人透過國際組織參加國際活動一定覺得很開心很振奮對不對？」但仔細看這張照片，就會發現台灣童軍代表前面的牌子，寫的並不是「Taiwan」，也不是「Scouts of Taiwan」，竟然是「Scouts of China（中國童軍）」。

貼文指出，若現在是一個對事務不熟的外國人，看到這一名童軍前面掛著「Scouts of China」的牌子，「難道不會覺得她是來自中國的中國人嗎？」甚至還有可能被人認為「台灣人就是中國人」。

文內也指出，現在一堆童軍跑出來說「Scouts of China」創立於中國，就是尊重歷史所以沒有改名稱，還說什麼中國那邊並沒有童軍運動，所以我們要以華人圈的童軍代表為傲，「這話能聽嗎？台灣人又不都是華人Chinese，跟人家爭什麼華人代表，台灣童軍成員也不是中國公民，自稱是『Scouts of China』能看嗎？」

該粉專直言，雖然台灣派出的隊伍是Chinese Taipei，但是在進場時是排在國名以T開頭的國家中，但這位台灣童軍代表旁邊都是坐國名以C為開頭如智利、加拿大等國家，意味著「台灣真的就是以『China』的名義和他國代表平起平坐」。

該粉專於文末表示，在童軍這個領域中國力量還不是太大的時候，台灣的童軍還不趕快改名成「Scouts of Taiwan」，什麼都沒做，只是覺得還可以叫做「China」就不錯，「就是這種莫名其妙的態度搞得世人把台灣誤認成中國一部分」，呼籲認同台灣建國的童軍為台灣正名。

此文引來網友批評，「童軍遇到挑戰都不反省，只認為別人影響了他的名譽」、「連童軍人自己都不挺改名，只能等別人來改」、「我期盼的不在要求一個中國來的組織改名，而是建立起台灣的童軍組織！」