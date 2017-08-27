中共19大後習近平對台作法不同？他預言「蔡習會」萌芽

蔡英文總統。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-27 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕前國防部長林中斌日前指出，在中國領導人習近平權力愈加穩固的前提下，中國對台武統論正逐漸沈寂，中共19大之後，習近平穩定國內政局，屆時對台會有不同作法；而「蔡英文非台獨人士，蔡習會『苗頭已經萌芽』」。

《信傳媒》報導，林中斌於本月23日在新書「撥雲見日—破解台美中三方困局」發表會中，提出上述說法，他指出，如果北京要對台動武，很可能以「點穴戰、癱瘓戰」為主，避免流血破壞，而台灣則應以「戰略防守」、「戰術攻擊」、「多重嚇阻」、「聚散自如」方式嚇阻北京軍事攻台。

而在各項非武統台灣手段中，北京政府「利用心理戰、輿論戰、法律戰等「超軍事手段」，外交上圍堵台灣，經濟上「買台」、「窮台」」，即中國常說「買台灣比打台灣便宜」；預期中共19大後，習近平穩固其政權，屆時時台灣會有不同作法

林中斌認為，蔡英文本人並非台獨人士，但「實際上是受制於台獨主張者」，她「在外交、兩岸、國防等有關國安的閣員都逐漸偏離民進黨傳統台獨色彩的立場」。在武統論逐漸寂靜之後，「『蔡習會』雖然看來機會尚渺茫，但不能排除『苗頭其實已經萌芽』的可能」。

林中斌分析，習近平在19大後，「不會允許自己任內對台問題交白卷」；而蔡英文總統很可能尋求兩岸進展來突破自己低迷民調。