推動泰國開放對台免簽 駐泰代表推中英泰說帖

2017-08-26 21:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕為推動新南向政策，蔡政府大力放寬東南亞國家免簽措施，雖泰國、汶萊等國未給予我國同等互惠的免簽待遇，外交部八月一日起仍宣布延長泰國的免簽措施一年。上月甫就任駐泰代表的童振源，在全球最大請願平台上發起活動，並在臉書公布相關說帖，盼泰方給予我方免簽待遇。民進黨立委蔡適應強調，台泰雙邊關係會因為台灣先釋出免簽善意而有進一步發展，泰國政府也有在評估開放台灣免簽，對此樂觀看待。

台灣去年對泰國實施一年的免簽優惠試行，雖泰方並未提供我國同等免簽待遇，今年六月檢討後，外交部仍於日前宣布，規劃將泰國免簽優惠延長一年。

為爭取泰國提供我國免簽優惠，駐泰代表處在全球最大請願平台change.org網站放上中英泰文說帖，駐泰代表童振源也在臉書貼出說帖表示，「請大家協助，全面遊說泰國的朋友，支持泰國給予台灣免簽待遇」。

說帖中提到，免簽是鼓勵優質台灣旅客造訪泰國的最佳激勵因素，並可藉此提高泰國觀光收益，去年台灣旅客對泰國觀光的貢獻約一八六億泰銖，是泰國第十八大旅客來源國，台灣給泰國免簽後，訪台的泰國旅客大為增加，另外免簽證也可以促進台灣到泰國投資。

說帖也指出，免簽待遇無涉「一中」原則，而是基於互惠基礎上的務實作法，「非政治舉措」，且過去給予台灣免簽的多數國家，多數也都是中國邦交國，中方未曾表示反對。

民進黨立委蔡適應認為，台灣對泰免簽明顯能提升泰國來台旅遊人數，「對台灣是好的」，且台灣隨時能終止對泰免簽優惠，不該僅從平等互惠標準看待此事；民進黨立委羅致政受訪時也提到，台灣推動泰國免簽後，泰國觀光客明顯增加，對台灣整體利益有所提升，證明「免簽政策是對的」，平等互惠只是原則，不該是唯一考量。

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