迎台中花博 外埔第一公墓將綠美化

2017-08-26 17:37

〔記者李忠憲／台中報導〕為打造台中成為「花園城市」，市府持續規劃市內公墓禁葬並進行綠美化，市長林佳龍今天到外埔第一公墓視察並聽取民意，他表示，將進行綠美化並規劃停車場及運動設施，滿足在地居民需求。

外埔區第一公墓鄰近大甲交流道，設置至今已有數10年之久，所在地點是外埔、大甲門戶，雖已禁葬，但多年來未進行環境改善，導致雜草叢生，影響市容。當地居民盼望能有所改善，透過市議員吳敏濟向市府陳情。林佳龍今天一早前往視察，了解民眾聲音。

林佳龍表示，市府推動公墓進行綠美化，將台中打造成綠意盎然、遍地開花的花園城市，是長期推動目標。市府因此積極推動公墓禁葬、遷葬、綠美化工程，將公墓改造為公園、停車場或設置運動設施，以提升市民生活水準。他希望未來3年內，全市170多處公墓可完成80多處公墓公園化。

他表示，外埔是台中世界花博其中一個展區，聯外道路周邊綠美化工程刻不容緩。外埔展區在花博後，還會作為2020世界蘭花會議使用，希望透過辦花博，將過去較受忽視的外埔、大甲、后里地方建設一次做好。

民政局長周永鴻表示，外埔區第一公墓目前尚有108座存墓，遷葬公告將從9月1日開始，為期3個月。遷葬後將交由建設局規劃辦理綠美化，並參考當地民眾意見，研議規劃其他已禁葬墳墓的遷葬與後續土地利用。

吳敏濟表示，大甲交流道附近停車空間少，感謝市府將部分土地規劃停車使用，也感謝林佳龍允諾拓寬大甲火葬場周邊道路，改善交通問題，並在火葬場小靈堂裝設冷氣，改善內部設施。