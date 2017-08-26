兒少扎根久如社區據點開幕 柯文哲：國家好壞由最弱勢學生決定

2017-08-26 17:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「台灣夢—兒少社少社區扎根計畫」南港久如社區基地今舉行揭牌儀式，成為全台第17個據點。台北市長柯文哲出席致詞時表示，台灣教育太注重成績前10%的學生，卻很少把眼光看到成績後面10%的學生，長遠來講，國家的好壞是由最弱勢部分的學生來決定。

柯文哲指出，過去台北市執行校園防毒計畫，後來才發現問題不是在學校的學生，而是在沒有來學校的學生。他常說「政府力量有限，民間力量無窮」，若是政府公部門加上社區在地力量，以及企業的支持，將會形成一個更有效的社會安全網，這也是台北市政府努力的目標。

「台灣夢計畫」由中國信託慈善基金會推動，董事長辜仲諒分享，曾遇到一位單親媽媽向他訴苦表示，世界很不公平，自己從小貧困，婚姻也不美滿，為了賺錢養小孩，卻還得擔心孩子獨自在家怎麼辦。

辜仲諒因此發想出「台灣夢—兒少社少社區扎根計畫」，希望提供單親弱勢家庭一個陪伴、支持的場域，「有錢出錢、有力出力、有愛出愛」，除讓社區孩子獲得營養均衡的餐食，還有多元化的才藝課和在地特色課程。

南港久如社區基地去年6月開始試營運，中信慈善基金會副執行長林美吟指出，該社區隔代教養和新住民家庭的情況普遍，父母多半外出工作才得以支撐生計，導致不少孩子在街頭閒晃，盼能透過社區在地力量照顧孩子。

現年68歲的詹卿阿嬤說，她和兒子都得外出工作，由於兒子和媳婦離婚，也沒人能照顧兩個孫子，自從讓小朋友放學後到久如社區基地，不但成績進步，本來有些嬌氣的小孫女也變得更加懂事，讓她很放心。#