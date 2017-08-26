賠償陳映竹一百萬元？ 柯：隨便企業募款就有

2017-08-26 16:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣隊滑輪溜冰女將陳映竹日前破世界紀錄，卻因沒有使用電子槍導致紀錄不被承認，北市藍營議員今召開記者會要求台北市長柯文哲補償選手損失的一百萬獎金。柯文哲今表示，如果花錢就可解決還不簡單，企業隨便募款也有，但不該是市府該賠償，會再跟國際大學運動總會（FISU）討論怎麼處理。

陳映竹23日在世大運500公尺爭先賽的預賽、複賽，兩度飆出優於世界紀錄的成績，卻因沒有使用與電子計時器連結的電子槍，成績不會被列為正式紀錄，國民黨北市議員王鴻薇、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎、吳志剛認為造成此結果的台北市政府應全權負責，更點名市長柯文哲應賠償選手損失的一百萬獎金。

柯文哲下午出席南港久如社區「台灣夢計畫」築夢基地揭牌典禮後受訪，他表示當時由技術委員（TD）和裁判開會決定採用手動，「沒想到她那次就破世界紀錄了」，終究還是要看看後續怎麼善後。

對於議員要求賠償選手獎金，柯表示對運動員來說，會更在意是不是世界紀錄保持者，如果花錢就可解決還不簡單，隨便企業界募款就有了，但打破世界紀錄這種事情，重來一次也不見得有辦法。

媒體追問這是不是人為疏失？柯對此回應，這也不叫疏失，當時技術委員講改用手動好，對官方而言這是一個合理、合法的東西，就算要賠償也不該是市府賠償，後續會再跟FISU討論該怎麼處理。