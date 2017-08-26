有無反年改抗議情資？ 柯P：警察會去曉以大義

台北市長柯文哲說，「想抗議的人當然很多，我們就會去拜託、曉以大義」。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-26 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體大鬧世大運開幕式，造成外國選手進場延誤，引起軒然大波，除了譴責反年改團體外，輿論也認為北市府的維安管制出現漏洞。對此，台北市長柯文哲今（26）日表示，28日將會召開整合會議確認維安事項，並指出柵欄區域將會擴大，也將會請員警對反年改團體「曉以大義」。

據《蘋果》報導，柯文哲今日下午參加兒少紮根計畫記者會，會後接受媒體聯訪，被問到是否已經與台北市警察局長邱豐光討論閉幕維安問題。對此，柯文哲表示，已經有和邱豐光討論過，星期一將會開整合會議，因此會讓警察先做準備，而由於每天都會收到情資，所以一切將會在下週一的會議中定調。

至於是否仍持續收到反年改準備抗議的情資？柯文哲說，「想抗議的人當然很多，我們就會去拜託、曉以大義」，並帶著笑意地表示，「有些事情是可以私底下先拜託的」。柯文哲也被追問是否是自己去拜託，柯文哲則表示，「沒有當然不是我去拜託啊，就是我們的警察同仁會去拜託。」

至於到時閉幕式是否會擴大管制範圍？柯文哲指出，柵欄一定會再往後移加大範圍，警方會依照情資做規劃，將會在下週一定案。

相關影音