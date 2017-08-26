陳映竹世界紀錄不算 議員要北市府補償百萬獎金

2017-08-26 16:35

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北世界大學運動會，台灣在滑輪溜冰屢創佳績，繼遺憾的女子選手陳映竹打破世界紀錄，卻無法被納入正式紀錄後，另一名女子選手梁宣旼也發生世界紀錄不算數的情況。為此，台北市議員王鴻葳、徐弘庭今天下午夥同滑輪溜冰總教練林詠翔召開記者會，呼籲主辦單位台北市政府盡一切手段，還給選手應得的榮耀。對於世界紀錄不算數，林詠翔說，不論選手或家屬坦白說都很難過，理由太「離譜」，他們只希望爭取回選手應有的榮耀，但大會至今沒給出合理說法。

王鴻葳表示，陳映竹在女子500公尺項目飆出世界紀錄，卻不被世大運官方承認，原因是沒有用電子槍計時，而是用碼錶手工計時，北市府則說，不用電子槍是因為於場地鄰近松山機場，為免電子槍干擾訊號才改用碼錶，結果陳映竹上午世界紀錄落空之後，官方下午馬上改用電子槍計時，機場也完全沒受影響，因此質疑根本是北市府便宜行事，才害選手痛失榮耀。

徐弘庭指出，除了陳映竹外，梁宣旼昨創下佳績時，明明已使用電子槍計時，但紀錄仍然不被承認，大會卻沒有合理說法，並且，作為滑輪溜冰比賽場地的迎風河濱公園溜冰場，過去各項比賽都是用電子槍計時，不解為何北市府為何要用碼表，這難道不是疏失嗎？

徐弘庭因此要求，北市府作為主辦方，應該要想辦法恢復選手的紀錄，若無法補救，希望北市府至少能補償，原本教育部為鼓勵選手，只要破世界紀錄就會發出100萬元獎金的獎勵。

林詠翔也說，當天上午陳映竹創下紀錄時，他們是不知道有獎金的，只是很高興，以後世界上會留有陳映竹的名字，沒想到下午卻說不被承認，他當下只能跟陳映竹說，之後還有決賽要比，先把比賽比好，把金牌拿下來再說，但其實不只陳映竹，教練團和父母親都很關心，坦白說很難過，所以才想說，有什麼辦法認證他的世界紀錄。

林詠翔事後受訪稱，大會一開始以碼表手工計時不算數當理由，但梁宣旼破紀錄時，已經是用電子槍計時，卻仍然不被承認，理由他真的不知道，只覺得離譜。