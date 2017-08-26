走進昔日中央黨部 洪秀柱嘆：想不到國民黨走到今天的地步

洪秀柱表示，一走進昔日為國民黨中央黨部大樓的「張榮發基金會」，有說不出來的感觸，「我想不到國民黨走到今天的地步」。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-08-26 13:03

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今天上午應邀到昔日為國民黨中央黨部大樓的「張榮發基金會」，出席「鄭成功收復台灣355週年論壇」活動致詞，一開頭就語重心長的說，她一走進這個門，有說不出來的感觸，「我想不到國民黨走到今天的地步」，然後就一連串的痛批今日蔡政府去中國化、去中華文化。

洪秀柱表示，民進黨兩度在台灣執政，第一次前總統陳水扁時期「去國統」、「去蔣」，但陳水扁起碼還會從口袋中掏出資料，承認自己是從中國大陸來的福建漳州人士，但民進黨二度執政之後，「這位『蔡大小姐』（指蔡英文總統）更嚴重了，除了『去孫』、『去蔣』、『去孔』、『去關公』、『去媽祖』，去所有的道教，去所有從大陸來的宗教」，甚至過去由中央祭祀鄭成功，如今改由地方政府自行處理，「處處無所不在就是要去中國化、去中華文化」。

洪秀柱還說，欲亡其國，必先滅其史，今天在台灣的教科書經過這幾年被糟踏、歷史觀的改變，難怪現在的孩子是「天然獨」，「但這怎麼是『天然獨』呢？你給他了解的中華文化、中國歷史就是這樣，怎麼不會在思想上有不同變化？」

洪秀柱強調，350多年前鄭成功光復台灣，當時雖然滿清入關建國，但鄭成功仍是明朝的延平郡王，代表大明王朝、代表中國，後來清朝繼承中國，台灣與中國大陸的連結無庸置疑，但今天的台灣史看不到這些東西，雖然明明知道沒有鄭成功就沒有台灣光復，沒有鄭成功就沒有台灣的篳路藍縷、以啟山林，今天民進黨政府要徹底把台灣從中國通史的連結完全切斷，把整個台灣社會中的中華文化解除掉。

洪秀柱指出，蔡政府雖然保留節日，但用多元的外衣從新解構，像鄭成功光復台灣，就以「鄭氏王朝」取代「明鄭」的說法，以各種方式企圖解構中華文化，這才是可怕之處。 她進一步指出，除了歷史，台灣的國文課本竟把小孩子教成會講出「唐宋八大家是造神」，令她膽顫心驚，因此，不管從語文、歷史教育，都可以看出今天的政府在做什麼，她期盼各界要正視這個問題，告訴社會台灣與中國大陸的連結是切不斷、分不開的。

她還呼籲凡是支持國民黨的人，不要放棄國民黨，因為沒有國民黨，就沒有台灣，兩岸關係在民進黨的操作下，讓她不敢想像台灣會有什麼狀況。