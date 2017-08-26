世大運維安 林全：中央給最高支援

針對世大運維安，林全說，「中央成立指揮中心，無非就是希望在各方面給予最高的支援和協助。」 （記者張安蕎攝）

2017-08-26 11:54

〔記者張安蕎／新北報導〕反年改團體阻撓世大運開幕式，並揚言閉幕式要再出動，世大運的維安問題備受外界關注，行政院長林全日前指示內政部長葉俊榮「親自督導」維安，媒體今詢問林全「這算是有提高層級嗎？」他說，「中央成立指揮中心，無非就是希望在各方面給予最高的支援和協助。」

林全今天出席「烏來Lokah台車再現」試營運活動，被媒體詢問世大運維安議題，他說，「世大運維安在分工上來看，執行的部份還是在地方政府，也就是台北市政府，中央是成立指揮中心，無非就是希望在各方面給予最高的支援和協助。

林全進一步說明，「這個指揮中心的指揮官是葉部長，所以我們責成葉部長希望在這方面能夠做到全力支持，同時對於維安系統的要求、規格這部份，跟台北市政府一起來努力做好。」

媒體也詢問林全有無關注哪一場比賽？他笑說，「因為我的工作忙碌的關係，這次幾乎是沒有時間能夠靜下心來看這些比賽。」

他呼籲，所有的運動都是藝術和美的表現，國民如果真的有多餘的時間，即使不能到現場，透過電視機能夠欣賞這些比賽，其實都是非常有意思。