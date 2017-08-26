15小時僅表決124案 段宜康大酸國民黨...

立法院會昨就前瞻預算案，進行馬拉松式表決，議案頻遭國民黨團杯葛，造成15個小時內，僅表決124案。對此，民進黨立委段宜康表示，「中國國民黨不是正常的在野黨」。（合成照；資料照，記者陳鈺馥、簡榮豐攝）

2017-08-26 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨就前瞻預算案，進行馬拉松式表決。國民黨團自通案起，逐案祭出4次表決（點名、重付、記名、重付）杯葛，歷經15個小時，僅表決124案。對此，民進黨立委段宜康直呼，「中國國民黨不是正常的在野黨」、「怎麼有這麼蠢的在野黨？」

臉書粉專「段宜康」表示，「昨晚表決到12:00」，而他今早6時便醒，躺在床上思考，「怎麼有這麼蠢的在野黨？」即便用力想到睡著，仍舊沒有答案，醒了又繼續想。

段宜康指出，「正常在野黨的冗長議事杯葛」，目的有兩種，其一為「阻擋議案」，另一為「換取協商空間」，但「中國國民黨不是正常的在野黨」。段宜康解釋，藍營明知「日以繼夜的表決演出」，不僅無助攔截議案，「連對在野黨有利，利用協商爭取刪減幅度的協商，也拒絕進行了」。

段宜康直言，「這種浪費生命、浪費電、浪費紙、浪費加班費、浪費各種資源的『演出』，就只是為了演出」。段宜康進一步闡述，這齣戲的劇情，便是「現在擺出認真杯葛的表演姿態，假裝用力阻擋特別預算；等預算過了，再來爭取工程補助」。

段宜康說，若欲稱他是「以小人之心，度君子之腹」，呼籲國民黨黨團公開宣示，「即使前瞻預算過關，他們也不會私下來爭取他們口中這個『不公不義』預算的補助」，並於文末調侃，「戲大家都看得懂；只是我們還得演這齣『歹戲』，很累嘢（耶）！」