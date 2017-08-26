立院馬拉松表決戰 15小時僅表決124案

立法院今日上演表決大戰，朝野立委不斷重複連按十幾個小時投票鈕，投下贊成或反對。（記者陳鈺馥攝）

2017-08-26 00:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕因朝野協商破裂，立法院院會昨日（25日）針對前瞻預算案，上演馬拉松式表決大戰，立法院國民黨團從通案開始，逐案祭出4次表決杯葛，至深夜12點延會時間結束為止，僅表決124案。

國民黨團對每案提出點名表決、重付表決、記名表決、重付表決，一案表決4次費時6分鐘，1個小時表決最多不超過10案，歷經15個小時表決，只處理到第124案。