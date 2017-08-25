前瞻預算無差別亂刪 中市藍營立委被轟「背叛鄉親」

2017-08-25 23:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕前瞻建設預算陷入表決戰，台中市議員陳世凱25日點名3位市籍立委顏寬恒、江啟臣、盧秀燕為了政治鬥爭「背叛鄉親」，致捷運藍綠線、風電專區、成功追分線雙軌化、山海線計畫全都遭殃，把地方發展當兒戲。

陳世凱說，國民黨追殺前瞻預算亂提案，交通部的台中捷運藍線規劃費1692萬、捷運綠線延伸彰化案800萬、成功追分線雙軌化3億、山海線計畫評估費500萬、台中港離岸風電產業區5億，這些提案不是刪光預算就是凍結，顏寬恒幾乎全連署，其中也驚見江啟臣、盧秀燕連署。

他又說，捷運藍線、風電專區、成追線是台中市未來幾年的重要建設，顏寬恒、江啟臣、盧秀燕先前都傳出覬覦下屆台中市長大位，但最該為地方發展請命的時刻，卻只顧順從黨意、助紂為虐，眼中只看得見政治鬥爭，把地方發展當兒戲，背叛台中鄉親。

陳世凱直斥，顏、江、盧3位立委身為民代已經不及格，還想競爭市長更是癡人說夢。他強調，捷運藍綠線解決市區交通問題，台鐵高鐵路網計畫、山海線計畫等強化中部區域治理，這些建設是重中之重，盼3位國民黨立委別再阻擋台中建設、助紂為虐。

對此，立委顏寬恒不願回應，由其胞妹、市議員顏莉敏代答指出，杯葛不前瞻的「錢沾計畫」，才是為民把關、有良心的民意代表，請陳議員長進一點；而江啟臣和盧秀燕，至截稿前記者仍未取得其回應。