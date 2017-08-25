選罷新制第一例！南州鄉壽元村「罷免村長」 明天投票

屏東縣南州鄉壽元村有人發起「罷免村長」，明天在南州壽元社區活動中心舉辦罷免投票，是選罷新制史上第一例。（記者陳彥廷攝）

2017-08-25 22:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣南州鄉壽元村村長陳明倫罷免案明天投票，發動罷免方今天在當地朝天府廟埕宣傳，僅1000多人小村，開全國罷免之先例，「罷免可宣傳」備受各方關注及參考，門檻變低也引起議論，就有鄉親說，大概真的要有立委被罷免，才有可能再推動修法！

南州鄉壽元村就位於前往墾丁耳熟能詳的南州交流道下，雖然立委黃國昌遭罷免案先行提議，但由於村長連署時間短，南州壽元村的罷免案「超車」，成為全國首例。

選罷法去年12月14日修正後，罷免門檻變低，提議、連署階段的人數須依據壽元村103年選舉人口的1050人，明天的罷免選舉票數據調查則為1033票，而罷免的有效同意罷免票數多於不同意罷免票，且達選舉人數4分之1以上即成立，意即有效同意票多於不同意票，且達259票，就達罷免村長陳明倫門檻。

選罷法舊制最末例罷免發生在鄰鎮東港，被併入其他3里的前大鵬里長王鵬生，任內就曾遭發動罷免，不過票數在新制才會跨過門檻，他閃過新制，續任里長到今年5月底。「門檻變低恐引潮流」，王鵬生昨天受訪不諱言表示，鄉下獨門獨戶串連容易，且戶籍認定是4個月，門檻也降到4分之1，在在都比選舉時來得容易，發動罷免方也不必繳交類似選舉保證金的方式才能罷免，門檻一降，未來恐淪政治鬥爭工具。

南州鄉長黃盈裕說，新法門檻降低後，原本修法期盼減少勞民傷財的美意，恐因易於罷免而大打折扣。鄉民則幫腔，「有立委真的被罷免後才有可能再修法」、「門檻至少等同當選得票率」。

發動罷免方則發放文宣，在朝天府廟埕開講，有信心罷免成功。