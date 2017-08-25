馬英九洩密無罪 柯建銘籲：檢察官一定要上訴到底

2017-08-25 19:34

〔記者曾韋禎／台北報導〕前總統馬英九在2013年引爆「9月政爭」，被控洩密、教唆洩密，遭北檢起訴馬，今天獲台北地判決無罪。立法院民進黨團總召柯建銘表示，這是奉令的人有罪，下令的人卻全身而退，無法接受，檢察官一定要上訴到底。

柯建銘批評，馬英九當初為了自己的政治利益，不顧總統應有「憲政捍衛者」的神聖責任，竟帶頭破壞憲法的權力分立原則，要求行政院長江宜樺逼退法務部長曾勇夫，還教唆檢察總長黃世銘洩密，再撤銷王金平黨籍與其立委資格，利用國家機器進行政治鬥爭，讓台灣民主大開倒車。

他指出，法官認為馬英九在本案是行使院際調解權。然而，當時是馬違法亂紀、毀憲亂政，操作政治鬥爭，哪是處理院際糾紛？這種見解不但毫無憲法常識，更是惡意曲解憲法，將讓總統權力無限擴張，甚至超越憲法與法律，彷若帝制再現。

柯建銘直指，馬英九早已承認，有指示黃世銘向江宜樺報告，此行為已構成教唆洩密，法官竟枉法裁判，只為替馬脫罪，完全就是踐踏司法尊嚴。況且先前黃世銘的洩密已獲判有罪定讞，馬英九的教唆洩密竟得以脫身，形成「奉令的人有罪，下令的人卻全身而退」，如何杜全台灣人民悠悠之口？

柯建銘強調，他提告是為了捍衛憲政體制，終結特務治國；相信無人可以接受這個判決，呼籲檢察官一定要上訴到底。