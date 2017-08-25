北院判馬無罪 黃國昌：由法學角度也不認同

2017-08-25 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院今宣判前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案無罪，其中一項判決理由是基於憲法第44條，總統對於院與院之間的爭執有解決職權。立委管碧玲批評，北院的見解是誤用憲法，滑天下之大稽，這個判決她無法尊重；法學背景的立委黃國昌也認為，北院判決很難令人信服，即使由法學的角度來看，他也無法認同。

馬案判決 管碧玲批滑天下之大稽

管碧玲今晚在臉書表示，馬英九洩密案的判決她無法尊重，因為用「院間爭議」做判決理由，是完全誤用憲法；馬英九的目的，是撤銷時任立法院長王金平的黨籍，來達成換立法院長的目的，立法院長換人與否，和行政院完全沒有院際爭議可言。

管碧玲指出，司法案件完全不是院際對權力行使之爭議，政治權力間的爭議協調，怎麼可以被誤用來介入司法？她認為，馬英九為開除王金平黨籍，把行政院長捲入，變成行政院長在扳倒立法院長，這正才是製造院際爭議，北院判決對憲法44條的用法，簡直滑天下之大稽，「憲法教科書全部要改寫了」。

黃：馬案與黃世銘案判決矛盾

黃國昌也在臉書批評，馬英九洩密無罪，他難以理解也無法認同。他指出，前檢察總長黃世銘的洩密案定讞判決中，法院已駁斥黃提出的「總統為了行使憲法第44條之權限爭議處理權，從而有得知機密之資格」說法，同時認定黃是接獲馬的指示，才另行起意洩密給時任閣揆江宜樺；但北院今判無罪的兩個核心理由，都跟黃案的確定判決相矛盾。

黃國昌說，馬英九在九月政爭的行為，被許多公法學者批評是跨越憲政民主的紅線，北院判決卻將其粉飾為「負起其對於全體國民之期盼而行使專屬於總統之權限爭議處理權」，這樣的判決很難令人信服，由法學的角度，他也無法認同。