臉書回嗆「王八蛋」挨告 柯P：我不會道歉

台北市長柯文哲今出席關渡花海節開幕儀式，受到大批民眾的熱情歡迎。（記者沈佩瑤攝）

2017-08-25 18:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲在臉書反嗆網友「王八蛋」，雖獲得大多數網友支持，仍有不少聲音不認同，傳出有民眾向法院提告妨礙名譽，另外柯文哲在開幕式後怒斥「反年改」團體「真是王八蛋」，同樣讓他吃上官司，柯文哲今天表示，反年改部分他不會道歉，至於臉書回嗆民眾部分，這種事情遇到就遇到，講了就講了，就看之後怎麼處理。

柯文哲下午到士林參加「2017關渡花海節」開幕儀式後接受媒體聯訪，被問到近日為「王八蛋」連吃兩起官司，有何想法。柯文哲淡定表示，這種事情遇到就遇到，現場媒體追問會不會後悔太衝動？柯則說，已經講過了，雖然他是台北市長，但還是個國民，有時候忍不住就會回。

但談到罵「反年改」團體是王八蛋，柯秒回自己不會道歉，還直呼「這個也要告，天啊」，那也沒有辦法，畢竟講了就講了，坦白講這次鬧場讓他滿生氣的，世界上什麼樣的人都有。

柯最後也替開幕式當天的失序緩頰，強調他認為台北政府工作人員應變能力蠻快的，看到運動員隊伍被擋住，馬上調整重新出發，後來運動員重新進場的時候，其實是很多人哭出來的。