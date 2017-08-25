黨產會：國民黨美金債券是壁紙 不能支付追徵金額

2017-08-25 18:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨宣稱要以美金債券抵繳8.6億元追徵價額，黨產會今日發出聲明指出，國民黨所持有的美金公債並無流通價值，根本不具清償效用，「形同壁紙」，不可能以此支付依法追徵的價額。

據了解，國民黨早期以「轉帳撥用」方式無償取得國有房地，已被認定為不當黨產，進行追徵8.6億餘元，全案已移交行政執行署執行，若國民黨今日仍然拒繳，將面臨不動產被查封命運。

黨產會今日強調，希望國民黨勿再混淆視聽，要以認真態度，正視其取走國家資源所需承擔之還財於民責任。