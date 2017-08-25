鐵道自行車遭疑破壞舊山線 苗縣強調不會躁進

2017-08-25 17:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉獲得國際慢城認證，縣政府更規劃於舊山線鐵路設置Rail Bike（鐵道自行車），希望成為苗栗縣觀光亮點，預計明年試營運。不過，卻引發外界質疑「鐵道自行車」會影響現有鐵道規格，更擔心工程會破壞相關鐵軌、鋼橋，將無法復駛。縣府文化觀光局反駁，苗栗從未放棄舊山線蒸汽火車復駛，盼勿再畫餅充饑。

近來縣政府打造Rail Bike的構想引起質疑，有民眾認為，舊山線鐵路現況良好，更以日本曾利用機場使用的航空牽引車打造成車頭為例，建議縣府可以直接朝發展觀光列車規劃，Rail Bike在路線較陡的舊山線，反而有安全疑慮。

也有關心舊山線的民眾投書媒體，擔心舊山線坡度大，在此打造Rail bike恐怕毀損舊山線鐵道地景與脈絡，並讓舊山線復駛計畫成為泡影。

文化觀光局長林彥甫表示，Rail Bike不會固定在軌道上，且Rail Bike重量相較火車輕了許多，不至於造成軌道損壞。文觀局期待明年能夠試營運及正式營運。不過，林彥甫強調，舊山線鐵路有其特殊歷史文化及地貌背景，文觀局謹慎以對不敢躁進，目前正在研議第一期工程的售票、服務站點、安全及照明設備，希望能夠有50輛Rail Bike投入營運，不過相關計畫仍須經過嚴格的環境與文資審查，才能送交交通部，縣府也不敢斷言確定時程。

文化觀光局強調，縣府以「魅力世遺，國際慢城」為出發點，爭取到中央跨域亮點計畫，其中舊山線跨域亮點計畫經費約2億2千萬元。

文觀局表示，工程將修復舊山線軌道、營造勝興及魚藤坪場站周邊設施，「不減少原有一根道釘一支木枕」，且未來Rail Bike不會固定於鐵軌上，請民眾放心。

文觀局指出，縣府與台中市政府都重視舊山線的文化價值，已確認將「台鐵舊山線-大安溪鐵橋」指定為縣級（市級）古蹟，正在辦理公告程序。縣府考量目前台鐵尚未接通后里斷軌段，及修復加固大安溪鐵橋橋墩基礎工程，舊山線無法通行列車，才會規劃Rail Bike。

文觀局強調，曾在89年至91年自籌款項，向台鐵局租賃火車、機組人員以及委託售票方式，6度辦理舊山線火車復駛，無奈成本太高造成虧損。縣政府考量營運成本、環境保護、文化資產等要素後，期待找出舊山線永續性的發展模式。