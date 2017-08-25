爭「私利」遭轟反嗆「別假道學」 李來希又被網友嗆爆

2017-08-25 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前反年改團體大鬧世大運，引發各界撻伐，反年改發起人之一的全國公務人員協會理事長李來希大方表示，「哪有什麼丟不丟臉」、「出國只能選擇廉價團才是丟臉」，也讓網友痛批李來希根本爭的是「私利」。李來希昨在臉書直播中也大方坦承陳抗是為「爭私利」，今天他再發文要大家「別假道學了！」

李來希昨在直播中提到，軍公教人員在這波抗爭中若真有罪就依法究辦，假如沒有就還給他們清白；至於很多網友在臉書罵他爭的是「私利」，對此李來希也大方坦承，「是的！我今天就告訴你，李來希就是這樣的人，我爭的是自己的私利...」，還強調這是國家法律制度之下給他的應有權利。

不過李來希這番言論又再度被網友砲轟，稍早李來希又不甘示弱的在臉書PO文反擊，他表示，「芸芸眾生熙來攘往，哪個不為名？哪個不為利？」，還嗆大家「別假道學了！」他還指出，軍公教要的只是國家制度下法定與約定的基本權利而已，就這麼簡單，有那麼困難？有那麼複雜嗎？

PTT網友對李來希的PO文感到很不以為然，紛紛留言嗆他「對！依法辦事！法就是砍了你的錢啊..又在我不依了是嗎」、「可是你們反年改一開始不是說要尊嚴嗎？」、「說好了是為私利，之前一付要尊嚴的噁心樣是怎麼回事？」、「對啦 去搗亂推給別人 被抓哭哭也是種能力 無恥的能力」、「為了利益沒良心、手段齷齪才是重點」。