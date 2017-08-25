國發院土地交易案 黨產會：有賤賣之嫌

2017-08-25 14:38

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨在2005年以42.5億元將將國發院土地售予元利建設。行政院黨產會今公布調查報告顯示，元利建設僅以每坪26.53萬元的價格，取得每坪價值約40萬元的土地，整筆交易價格與市價有20.4億元之落差，顯為不相當對價。

黨產會將於8月30日就「國發院土地案」舉行第2次聽證會，今提出「元利建設企業股份有限公司取得社團法人中國國民黨國家發展研究院前中興山莊土地」調查報告。

黨產會指出，由於地方發動永建國小遷校，希望勸說國民黨捐出中興山莊北側土地，國民黨在2002年向台北市政府提出，盼能將中興山莊北側、南側（國發院）一併辦理都市計畫變更，並獲北市府同意，「住三」用地將因此由907坪擴增至1萬4437坪。

國民黨隨於2005年4月12日標售中興山莊土地2萬3759坪，但5度公告，都僅有元利出標；國民黨因此在2005年8月17日與元利簽約，元利出價42.5億元購得1萬7925坪土地，另外的5834坪則捐給北市府作為永建國小遷校預定地。雙方之後因為國民黨售地時為「機關用地」，免徵增值稅，但未來的增值稅額估約9.4億元，國民黨再分擔4.2億元，而以38.3億元為實際成交金額。

黨產會引述特偵組偵訊筆錄指出，元利負責人林敏雄坦言這是北市府自己送的變更案，應該會順利通過，才首度購買機關用地，且縱然最後無法順利變更為建地，仍可興建機關設施及養老院，仍有價值。林敏雄認為，當時有投標國發院旁的台銀土地，價格就是每坪40萬元，國發院投標價差不多30餘萬元，並未偏離行情。

黨產會認為，不管是國民黨在2005年委託中華徵信所的估價，或是林敏雄的認知，國發院變更後的行情為每坪40萬元；光是變更後總計1萬4437坪的住三用地，就價值57.8億元；元利僅以38.3億元取得變更後的1萬4437坪住三用地，等於每坪僅需26.53萬元；全案實付價格與鑑價落差多達20.4億元，顯為不相當對價。