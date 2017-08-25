國民黨團逐案4次表決 立院議事牛步化

2017-08-25 14:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院院會今處理前瞻計畫特別預算案，因立法院國民黨團逐案提出四次表決，更多次提出權宜問題杯葛議事，今日上午僅表決17案，讓議事陷入牛步化。

國民黨團對每案提出點名表決、重付表決、記名表決、重付表決，一案需費時6分鐘才能完成4次表決；民進黨立委管碧玲在臉書發文批評，「立法院的表決大戰，感覺像是9487頭腦體操，為期5天的弱智運動。」

國民黨林為洲今日也提出權宜問題，要求立法院長蘇嘉全處理「執政黨立委常無故叫囂，引發其他委員壓力！」蘇當場裁示，現在開始每個委員就不要再叫囂。