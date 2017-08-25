「公務員被說好乖是可恥」 柯P決心改革北市府文化

柯文哲強調未來要替北市府建立新文化，認為「公務員被說『好乖』是可恥，被說『好聰明』才是讚美」。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-25 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕北市府今日舉辦交通會報，北捷針對月台門建置狀況進行專案報告，不過柯文哲無奈地說，為何當初蓋捷運沒有想到這些，要到很多人跳月台才想到？更強調未來要替北市府建立新文化，就是「公務員被說『好乖』是可恥，『好聰明』才是讚美」。

根據《蘋果日報》報導，北捷今針對月台門建置情況進行專案報告，表示台北捷運營運車站共117站，其中59站在路線興建時就完成月台門建置，剩下58站陸續完成，僅剩下雙連站等18站尚未完工，預計2018年8月以前會全部完成。

柯文哲在聽完報告之後則感嘆，如果能重來，就應該學習東京在20年前就把防跌落裝置好，像忠義站、竹圍站旅客量比較小的站，就可用防跌落裝置來解決問題，不一定要設置昂貴的月台門。柯文哲也質疑，當初蓋捷運的時候一定很多人到國外考察，卻沒有人想到這些事，另外像是捷運聯合開發不應該蓋住宅，而要蓋商場，這些日本20、30年前就這樣做了，自己雖然去年到新大阪車站才知道、並做檢討，「那麼當初那些人是在幹什麼」？

柯文哲強調，未來北市府要建立新文化，就是「別跟公務員說你『好乖』，而是要說你『好聰明』，從今天起，好乖要變成可恥的名詞，好聰明才是讚美」，說「你好乖」，就是在嘲笑你的意思。