蔡總統宣示：年底提新版失智症政策綱領

蔡總統接見國際失智症協會主席格蘭瑞斯等人。（圖為總統府提供）

2017-08-25 12:56

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在接見「國際失智症協會」主席格蘭瑞斯（Glenn Rees）及「台灣失智症協會」代表時宣示，政府年底將完成新版的台灣失智症政策綱領，並強調政府已加緊腳步推動失智防治及照護政策，未來將全力支持「世界衛生組織」的全球行動計畫，建立更完善的失智照護服務體系。

總統致詞表示，今年5月世衛剛通過「失智症全球行動計畫」，非常歡迎瑞斯主席來台講授計畫內容，讓台灣失智照護政策能趨近國際趨勢。

蔡總統指出，根據世衛估計，全球平均每3秒鐘就新增1名失智症患者。目前，台灣估計有超過26萬失智人口，預估未來平均一年會增加1萬人。失智症的影響已是全世界共同的挑戰。

總統表示，台灣失智症的挑戰越來越大，她有兩個想法，首先，照顧失智症患者需要特殊的專業，與照顧失能者有很大不同；其次，政府有必要持續推動更全面、更深入的失智症防治及照護政策。

蔡總統說示，由於失智人口快速成長，衛福部已加快腳步推動相關政策。今年初上路的新版長照計畫，特別將50歲以上的失智者納入服務對象，由政府補助社區化的日間照顧、喘息服務、或是失智症團體家屋等服務；她也強調，在「長照2.0」計畫中，已將失智症患者的照護列為最優先項目。

總統指出，今年5月，政府在全台每個縣市都挑選一所重要的醫院合作，設立了第一批「失智共同照護中心」，結合醫療專業與社區照護資源，協助全民認識失智症、提升失智症確診率，並提供家屬更多支持。接下來，政府將會檢視這些政策推動的情況，進一步依照世界衛生組織「失智症全球行動計畫」，在今年底完成新版的台灣失智症政策綱領。

最後，總統表示，瑞斯主席此次來台將參訪台灣推動中的失智友善社區，希望他能提供寶貴意見，我們將持續與國際失智症協會一起努力，全力支持世界衛生組織的全球行動計畫，建立更完善的失智照護服務體系，也盼望瑞斯主席在國際間繼續大力支持台灣。