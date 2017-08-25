越南稱太平島演習侵犯主權 外交部反嗆：是我國領土

2017-08-25 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在南海最大的自然島「太平島」進行實彈射擊演習，但越南外交部卻稱此舉是侵犯越南主權的行動，堅決反對也向我國抗議。對此，外交部今天駁斥越南的說法，並反嗆越南，太平島原本就是我國領土，我國當然有權登島進行例行性的演習。

外交部強調，南海群島及相關海域，台灣都擁有國際法與海洋法的權利，這一點是不用質疑的；另外，「擱置爭議、共同開發」是我國政府遵循的基本原則，更期望在對等協商的基礎上，與南海相關國家一起維護與增進該區的和平及穩定。